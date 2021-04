La crise sanitaire n’est facile pour personne. Confinées depuis plus d’un an, les personnes âgées ne dérogent pas à ce constat, bien au contraire. Afin de les aider à briser cette solitude, le Plan de Cohésion Social de la commune d’Honnelles a décidé de mettre en place une "boite solidaire" à destination des seniors isolés de plus de 75 ans. Elle contiendra toute une série de produits provenant de fournisseurs locaux. Au-delà de l’aspect cadeau, cette initiative, organisée en collaboration avec le service Hainaut Seniors, permettra de prendre des nouvelles de ces personnes isolées tout en passant un peu de temps avec elles.

Les intérêts de cette initiative seront donc multiples. "L’intérêt de cette action est principalement de pouvoir frapper à la porte des personnes âgées isolées afin de leur offrir cette boite cadeau", explique le Plan de Cohésion Social de la commune d’Honnelles. "Ce sera également l’occasion de leur redonner le sourire et voir que l’on pense à elles."

En plus de recevoir une boite cadeau comprenant, savon, chocolat, boîte de thés et bien d’autres produits honnellois, cette initiative permettra de réaliser une petite enquête afin de savoir comment cette pandémie aura été vécue par ce public. L’action sera menée dans le courant du printemps 2021. Annabelle Fiévet, cheffe de projets du Plan de Cohésion Social de la commune d’Honnelles, reste à disposition des citoyens désireux d’avoir davantage d’informations. Elle est joignable au 0471/54.78.46 et par mail à l’adresse : annabelle.fievet@honnelles.be.