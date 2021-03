Le permis de conduire est devenu un outil presqu’indispensable pour trouver un emploi malheureusement, l’obtenir est loin d’être une tâche facile. Le Plan de Cohésion Sociale de la commune d’Honnelles a décidé d’agir en proposant des modules de cours visant à faciliter l’obtention du permis théorique. La situation actuelle l’obligeant, ils seront donnés à distance. Les participants devront donc être en possession d’un ordinateur et d’une connexion internet.

Ces modules de cours seront entièrement gratuits pour les Honnellois et se tiendront à trois périodes différentes. "Trois modules seront organisés, les deux premiers seront à destination des étudiants de 17 à 21 ans. Le dernier sera quant à lui réservé aux plus de 22 ans, peu importe leur profession", explique Annabelle Fiévet, cheffe de projet du Plan de Cohésion Sociale.

Le premier module aura lieu du 7 au 9 avril et le suivant sera donné du 25 au 27 août. Ces dates ne sont pas choisies au hasard puisqu’elles tombent respectivement pendant les vacances de Pâques et d’été. Ces deux premiers modules seront dispensés le matin pour un total de 12 heures d’apprentissage. Le dernier, à destination des plus âgés, se tiendra du 18 au 29 octobre en soirée pour un total de 25h d’apprentissage.

"Les groupes seront constitués de 14 à 15 personnes permettant au professeur de pouvoir s’occuper individuellement des participants", poursuit Annabelle Fiévet. "La durée d’apprentissage est moins importante pour les modules à destination des étudiants parce qu’ils passent déjà pas mal de temps sur leur ordinateur pour leurs cours. Une période trop longue ne serait donc pas bénéfique pour eux.".

Les inscriptions sont d’ores et déjà lancées et se feront auprès d’Annabelle Fiévet via son adresse mail : annabelle.fievet@honnelles.be ou par téléphone au 0471/54 78 46. Les places étant limitées, les Honnellois seront prioritaires. Si de la place est encore disponible, les habitants des autres communes pourront alors également y prendre part. Cependant, ces derniers ne bénéficieront pas de la gratuité des cours.