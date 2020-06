La commune de Honnelles collabore avec une asbl.

Ils ne sont pas toujours très sociables, pas toujours en bonne santé ni même beaux avec le poil soyeux. Et pourtant, les chats errants méritent un foyer et l’attention au même titre que n’importe quel animal. Bien consciente qu’il fallait aller plus loin en matière de bien-être animal, la commune de Honnelles s’est associée une asbl lensoise afin de donner une seconde chance à ces chats.

Des familles d’accueil – et évidemment d’adoption – sont ainsi activement recherchées. "Depuis plusieurs années déjà, un budget est attribué pour la stérilisation des chats errants", explique Lauriane Carlier (PHA), échevine en charge du bien-être animal. "Jusqu’ici, ils étaient stérilisés et relâchés sur les terrains où ils avaient été trappés."

Et de poursuivre : "Nous nous sommes demandés comment nous pourrions en faire plus et l’envie de leur permettre de rejoindre un foyer et donc une famille d’accueil avant une adoption définitive était une bonne chose." Les Honnellois désireux d’accueillir un animal qui n’a pas forcément eu de chance jusqu’ici peuvent donc se manifester.

"Au-delà du budget prévu pour leur stérilisation, nous soutenons aussi l’association avec un deuxième budget, bien nécessaire puisque l’asbl ne bénéficie d’aucune subvention et ne fonctionne que grâce aux dons. Financièrement, ce n’est pas forcément simple." Notons que pour les familles d’accueil, l’opération est nulle.

En effet, tous les frais (vétérinaire, litière, nourriture, matériel) sont pris en charge par l’association. La seule condition réside finalement dans le fait de déborder d’amour et de disposer de temps libre en plus d’une pièce dédiée.