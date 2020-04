En outre, un conseil communal virtuel se déroulera ce mardi soir pour mettre en place d'éventuelles nouvelles mesures.

Nous l'évoquions la semaine passée, certaines communes se montrent plus réactives que d'autres pour faire face à cette crise. Et ce ne sont pas forcément les plus peuplées qui font preuve de plus d'initiatives. A ce titre, les Honnellois sont choyés, puisque l'administration communale ne cesse de mettre en place diverses actions pour informer, rassurer voire contrer la propagation du Covid-19.

Dernière initiative en date, la distribution de visières en plexiglas. "Soucieux de toujours mieux protéger le personnel soignant en première ligne, ainsi que ses agents directement exposés,et parce qu'il a la ferme volonté de les soutenir dans leur lutte, le Collège a décidé de commander 60 visières de protection avec plexiglas", communique le bourgmestre de Honnelles, Matthieu Lemiez. "Ces visières sont arrivées et sont actuellement distribuées aux infirmier(e)s à domicile, médecins, kinés travaillant sur l'entité. Nos fossoyeurs et le personnel de l'épicerie sociale en seront également équipés. Tous ensemble nous y arriverons."

Par ailleurs, la vie communale ne s'arrêtant pas aussi brusquement, les édiles honnellois se réuniront ce mardi soir, à distance, par Skype. "Il s'agit d'un conseil communal virtuel non officiel afin de discuter des mesures prises dans le cadre de la crise COVID-19 que notre pays traverse en ce moment." Une alternative qui a déjà fait ses preuves dans d'autres entités.