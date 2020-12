C’est la concrétisation de près d’un an de travail ! La Région wallonne vient en effet de valider le plan local de propreté (PLP) rédigé par la commune de Honnelles. Cette dernière va donc pouvoir mettre en œuvre un plan d’actions concret, destiné à préserver l’environnement et, in fine, à améliorer le cadre de vie des citoyens.

"C’est un travail de longue haleine qui aboutit à la rédaction d’un plan d’une soixantaine de pages", explique Pascale Homerin, échevine en charge de la transition écologique. "Nous avons pu compter sur le soutien de deux asbl, RDC Environnement et d’Espace environnement, mais surtout sur l’implication de nombreux partenaires et citoyens honnellois. Sans eux, rien n’est possible."

Pour boucler son PLP, un comité de pilotage multidisciplinaire avait été mis sur pied. "Il a tout d’abord fallu dresser un état des lieux de la situation sur la commune. Sur base de cette analyse, nous avons constaté que quatre types de déchets sont les plus fréquents : les déchets sauvages, les dépôts clandestins, les déjections canines et les déchets verts."

Le premier diagnostic étant posé, des actions et des objectifs précis ont pu être déterminés. "Ils se rattachent à cinq piliers : la participation citoyenne, la communication et la sensibilisation, la gestion de l’infrastructure et des équipements, la gestion de l’espace et, si on doit en arriver là, la répression", ajoute l’échevine.

Parmi ces actions qui deviendront réalité entre 2021 et 2024, l’on retrouve la désignation de personnes de référence par village ou quartier et la participation à des opérations de nettoyage afin d’impliquer tout un chacun dans la réussite de ce plan, le nettoyage, l’aménagement et le placement de panneaux de sensibilisation sur les lieux de dépôts afin de lutter contre les dépôts clandestins et de déchets verts ou encore la distribution de car-bags et l’optimisation du nombre de poubelles afin de lutter contre les déchets sauvages.

La création d’un cani-site et la distribution de dog-bags afin de lutter contre les déjections canines dans les lieux fréquentés et le placement de caméras de surveillance sont également au programme. La commune a d’ailleurs répondu à un nouvel appel à projets auprès de la Région wallonne pour acquérir le matériel nécessaire, alors que l’unique caméra disponible a fait son temps. Un autre dossier a encore été introduit pour bénéficier d’un coup de pouce financier, nécessaire à la réalisation de ces actions.

"Une commune propre contribue à l’amélioration du cadre de vie et un cadre de vie agréable présente un réel attrait touristique." La commune devra tenir ses engagements : un comité de suivi, composé et président exclusivement par un panel citoyen, veillera au grain.