Des petits messages de remerciement sont quotidiennement postés sur Facebook par le bourgmestre d’Honnelles, Matthieu Lemiez.

Depuis l’arrivée du Coronavirus dans notre pays, de nombreuses actions d’entraide ont été mises en place dans les différentes communes belges. Celle d’Honnelles fait probablement partie des plus actives. La dernière initiative en date a pour but de mettre en lumière toutes les personnes ayant travaillé à la mise en oeuvre des différentes mesures de sécurité décidées par le Collège Communal. C’est sur le Facebook du bourgmestre d’Honnelles, Matthieu Lemiez (Pour Honnelles Autrement), que cela se passe.

Il publie quotidiennement une photo de l’un des membres de son équipe, qu’il fasse partie du Collège Communal ou non. Il explique son rôle et son impact dans cette lutte contre le Coronavirus. L’on peut ainsi découvrir Brigitte qui s’est occupée de la coordination de l’opération masques. Jean, JC et Didier qui se sont chargés de l’installation des vitres en plexiglas ou encore Olivia, en charge de la plateforme bénévoles. D’autres seront mis à l’honneur dans les prochains jours.

"Si tant d'actions ont pu être mises en place dans notre commune et continuent de l'être, c'est parce que je suis entouré d'une équipe formidable", explique Matthieu Lemiez. "Le collège mais aussi tous les ouvriers, employés, enseignants,...qui se donnent à 1000% en ces temps de crise. Nous avons donc décidé de les mettre à l'honneur. Pour que vous sachiez qui est derrière quoi, mais surtout parce qu'ils le méritent...tout simplement".