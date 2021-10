Le club de football de l’entité de Honnelles risque bien de perdre l’un de ses deux terrains. Construit sans autorisation urbanistique et sans homologation, il pourrait bien être amené à disparaître à en croire nos confrères de Sudpresse. La commune a donc décidé de prendre les devants en envisageant de construire un nouveau terrain, nécessaire pour pouvoir accueillir l’ensemble des joueurs du club. Pour rappel, Matthieu Lemiez et Bernard Paget seront entendus le 17 janvier devant la Chambre du conseil suite à une plainte d'un voisin reprochant la construction sans permis d'une buvette et d'un terrain de football notamment.

Le conseil communal va revenir sur cette affaire ce jeudi 28 octobre. La majorité proposera d’envisager la construction d’un nouveau terrain de football afin de pouvoir accueillir les 150 membres du club. Un seul terrain serait en effet bien insuffisant. Cette situation pourrait même entraîner la probable cessation du dernier club de football de l’entité. Le collège veut donc prendre l’avance avant que le second gazon ne disparaisse. "Nous anticipons car pour installer un terrain de foot, il faut respecter une procédure, notamment introduire une modification du plan de secteur", indique Matthieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles à nos confrères de Sudpresse.

Les membres du conseil communal se pencheront également sur la régularisation des infrastructures construites sans autorisation urbanistique. La buvette du club est notamment concernée par cette régularisation. Toutes ces démarches sont effectuées dans une logique sportive. Le deuxième terrain n’est en effet pas homologué pour les matchs de compétions au-delà des U14, il est donc primordial d'en construire un autre.

La décision est donc entre les mains du conseil communal qui se réunira ce jeudi à Honnelles.