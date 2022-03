Du changement est à prévoir dans le paysage politique honnellois. Le conseiller communal, Gil Amand, a en effet quitté ses fonctions récemment pour aller habiter dans la commune voisine de Quiévrain. Survenait alors la question de son successeur. La liste de l’opposition n’étant que très peu fournie, elle laissait présager une perte de siège au profit de la majorité. Il n’en sera finalement rien.

"Nous avions huit candidats inscrits sur notre liste électorale", indique Bernard Paget, chef de file de l’opposition à Honnelles. "Certains d’entre eux ne souhaitaient plus siéger en tant que conseiller communal et d’autres avaient déménagé dans d’autres communes. Il ne nous restait donc que deux candidates potentielles. L’une d’entre elle a lancé son commerce et n’a donc plus le temps de s’investir en politique. Il ne restait donc plus que Lucie Cuvelier qui a accepté son nouveau poste."

La nouvelle conseillère communale prêtera donc serment lors du prochain conseil communal de Honnelles qui aura lieu ce mercredi. Elle rejoindra ainsi les rangs de l’opposition. Il s’en est donc fallu de peu pour que le siège laissé vacant file tout droit à la majorité en place. Tout est finalement bien qui finit bien pour le parti d’opposition (Liste du Maïeur).

"Nous avons tenté de lancer de nombreux jeunes dans notre liste électorale. Le problème est que bon nombre d’entre eux ont eu des envies de déménagement ou autres qui ont fait qu’ils ne pouvaient plus s’investir au sein du conseil communal de Honnelles. Nous sommes toutefois parvenus à trouver la remplaçante de Gil Amand, parti vivre à Quiévrain", conclut Bernard Paget.