Tous les résidents ont été contaminés et deux sont décédés.

Voilà enfin le bout du tunnel au Roseau vert de Marchipont (Honnelles). Le déconfinement a débuté ces derniers jours au sein de cet Institut Médico-Pédagogique (IMP). Finies par exemple les salopettes de protection obligatoires tandis que les activités collectives reprennent peu à peu leur rythme d'antan. Il faudra cependant du temps avant de se relever totalement de la crise qui vient de traverser l'institut provincial.

Le Roseau vert a été touché de plein fouet par le Covid-19. Dès le début de la pandémie, quatre cas inquiétants ont été rapportés parmi les résidents. Une dizaine de jours plus tard, la situation s'est aggravée avec treize seniors en situation de handicap qui étaient porteurs du virus. Certains d'entre eux, souffrant de détresse respiratoire, ont été hospitalisées dans un état préoccupant.

Finalement, après deux mois de combat et malgré les nombreuses mesures de prévention comme la mise en place d'une aile dédiée aux résidents testés positifs, tous les résidents ont été contaminés. Malheureusement, deux personnes sont décédées durant leur hospitalisation. Au sein du personnel, ce sont la moitié des effectifs qui ont été touchés par le virus.

© DR



"On a vécu une guerre virale, un ennemi inconnu invisible et destructeur", témoigne Stéphanie Garnier, coordinatrice générale du Roseau vert. "On a vécu des moments forts, durs, intenses. C'était beaucoup d'émotions, de travail, de peur, d'énergie, d'adrénaline. On est passé par tous les états mais c'est aussi une victoire d'être là aujourd'hui, ensemble avec nos bénéficiaires qui vont mieux".

Les 77 membres du personnel se sont retrouvés en première ligne d'une crise sanitaire inédite. "En termes de gestion et de vie d'équipe, sur le moment, on a été présent, on a fait front, on a travaillé ensemble. On en sort grandi. Humainement, ça a été intense et important".

Désormais, la guerre est finie et le Roseau vert se redresse petit à petit. Le centre de jour se prépare d'ailleurs à rouvrir ses portes, à temps partiel et par petits groupes.