Le cimetière d’Angreau va faire peau neuve. La commune d’Honnelles a en effet décidé de lancer un chantier participatif afin d’embellir les sépultures qui y sont présentes. Les citoyens volontaires seront attendus le mercredi 19 mai à 13h devant le cimetière afin de commencer le grand nettoyage de printemps de ce dernier.

L’activité présente deux objectifs principaux. "Ce sera l’occasion pour les citoyens de venir entretenir leur sépulture et ses alentours tout en bénéficiant du soutien des services communaux", explique la commune d’Honnelles. "Ces derniers pourront leur donner des conseils, les aider pour la réalisation de certains travaux mais également leur prêter du matériel, comme des brouettes par exemple."

Au-delà de l’appuis des services communaux, les citoyens pourront également compter l’un sur l’autre. "Le deuxième intérêt de cette initiative est de faire profiter les citoyens, éprouvant des difficultés pour réaliser certaines tâches, du soutien d’autres habitants venus pour l’occasion", poursuit la commune.

A noter que les habitants sont invités à venir avec leur matériel (gants, sécateurs, etc) ainsi qu’avec leurs surplus de plantes et semences. Pour plus de renseignements, les citoyens intéressés peuvent s’adresser à Isabelle Mainil à l’adresse : isabelle.mainil@honnelles.be ou par téléphone au 065/52.94.55 (numéro joignable uniquement le jeudi).