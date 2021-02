C’est une problématique qui n’est pas neuve et qui crée des crispations, tant dans le chef des sportifs que des riverains : faute de terrains dédiés à la pratique, les pilotes de motocross défient souvent la loi en s’adonnant à leur loisir sur des sentiers peu adaptés ou carrément inadaptés. Conséquence, les pilotes prennent des risques, les riverains grognent et les zones de polices verbalisent. À Honnelles, notamment, on souhaiterait que le problème soit pris à bras le corps.

Le conseil communal vient ainsi de voter, à l’unanimité, une motion poussant le gouvernement wallon à s’intéresser à la problématique en prévoyant l’aménagement de terrains de motocross en Wallonie. "C’est un sport qui est important en Belgique mais les coureurs ne disposent d’aucune infrastructure pour s’entrainer entre les compétitions", regrette Frédéric Bronchart (PHA), échevin des sports.

"Le manque de terrains crée des tensions car les pilotes empruntent alors des sentiers, des chemins qui ne sont pas dédiés. Voter cette motion ne signifie pas que nous demandons qu’un terrain soit créé à Honnelles – ce ne serait de toute façon pas possible – mais nous incitons le gouvernement à enfin intervenir en faveur d’un sport apprécié et pratiqué par de nombreuses personnes, dont certaines parviennent à se hisser dans le top des classements internationaux."

La commune de Honnelles se sent donc concernée, tout comme celle de Quiévrain ou encore de Boussu. "Nous n’avons aucun terrain adapté car il devrait être éloigné des habitations, des bois, des zones Natura 2000. Nous peinons déjà à trouver un terrain sur lequel aménager un Agoraspace, alors que cela ne nécessite pas une superficie importante… Mais si d’autres communes disposent de sites adaptés, ce serait une excellente chose."

Une pétition réclamant enfin des sites d’entrainement dédié au motocross a été lancée par un Hennuyer sur la page SOS Motocross Belgique. Elle a déjà rassemblé près de 10 000 signatures. Preuve que la demande est réelle.