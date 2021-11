Les villages d’Angre et Erquennes étaient les premiers à avoir leur thé imaginé par les citoyens et créé par les Thélices de Sophie.

Les Anglais ne sont pas les seuls à déguster "a cup of tea" à toute heure de la journée. Les Honnellois sont également friands de thé et viennent d’ailleurs d’imaginer leur troisième et quatrième gammes, créées par les Thélices de Sophie. Cette dernière avait déjà mis à l’honneur les villages d’Angre et Erquennes à travers ses thés et vient désormais d'agrandir sa gamme avec les villages de Marchipont et Athis. Autreppe et Montignies-sur-Roc ont d’ores et déjà été désignés comme prochaine source d’inspiration.

Les saveurs de ces nouveaux thés ne sont pas choisies au hasard. "Marchipont est une étape renommée pour des centaines de marcheurs de Saint-Jacques-de-Compostelle", indique Sophie des Thélices de Sophie. "La boîte de thé de Marchipont est donc ornée d’une coquille Saint-Jacques. Le parcours de Saint-Jacques de Compostelle se trouvant en Espagne, pays de la sangria, nous avons eu l’idée d’ajouter des saveurs d’orange, cannelle et fraise dans le thé de Marchipont. Le village étant également réputé pour son pont, nous avons également agrémenté son thé de saveurs de mûre, sureau et houblon."

"Dans l’infusion d’Athis, nous retrouvons des saveurs de popcorn, symbole des céréales jadis traités dans le moulin du village", poursuit Sophie. "Plusieurs fermes du village produisent encore leur caramel au beurre salé, nous avons donc également ajouté cette saveur dans l’infusion ainsi que des clous de girofle en référence à la célèbre légende de la Croix des Mulets."

La présentation de ces deux thés a pu se faire au sein de la salle communale, le 5 novembre dernier. Un tirage au sort a eu lieu, par la même occasion, et a désigné Montignies-sur-Roc et Autreppe comme prochains villages mis à l’honneur. L’ensemble des quatre thés honnellois sont à déguster dans l’établissement "Les Tourelles Roisin". Ils sont également en vente dans les commerces suivants : Des Idées en Vrac, Belgez-vous, Au Panier Gourmand, Fée des Merveilles et dans la ferme Pype-Lievens.

L’ensemble des créations et des histoires des Thélices de Sophie sont quant à elles disponibles sur sa page Facebook : Les Thélices de Sophie | Facebook