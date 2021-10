Il faudra encore attendre avant de connaître le verdict de la Chambre du conseil dans l’affaire de construction, sans permis urbanistique, d’une buvette, d’un deuxième terrain ainsi que de la mise en place d’un container au club de football de Honnelles. Comme l'indique nos confrères de Sudpresse, un report de l’audience a été demandé par plusieurs avocats, dont celui de Bernard Paget, ancien bourgmestre de Honnelles. Ils ont justifié leur demande en mettant en avant le manque de temps pour prendre pleinement connaissance du dossier. Le procureur a accepté la requête reportant ainsi la séance au 17 janvier prochain.

Pour rappel, l’affaire avait débuté en 2017, sous la mandature de Bernard Paget, lorsque Dimitri Denis, membre du club de football de Honnelles, avait demandé un permis d’urbanisme afin de construire une nouvelle buvette au club de football de l’entité. Ce dernier n’avait finalement pas attendu de recevoir ledit permis avant d’effectuer les travaux. Bernard Paget avait alors demandé, à plusieurs reprises, d’arrêter le chantier, en vain. Des experts de la Région-Wallonne s’étaient également rendus sur place dans la même optique. Cela n'avait finalement pas arrêté les envies de construire de Dimitri Denis qui avait également mis en place un second terrain de football et une cahute. Des arbres avaient par ailleurs été coupés et un container avait été posé sur le parking.

Mathieu Lemiez était, par la suite, devenu bourgmestre de Honnelles et devait donc reprendre le dossier en main. Il n’avait cependant pas su faire grand-chose puisqu'une plainte d’un riverain l’empêchait d’agir. Cette dernière avait finalement abouti à la convocation de Bernard Paget, Mathieu Lemiez, Dimitri Denis, instigateur des travaux, Quentin Moreau, propriétaire des terrains et Jean-Marie Haubourdin, président du club de football devant la Chambre du conseil ce lundi 18 octobre.

Bernard Paget et Mathieu Lemiez n’étaient cependant entendus uniquement pour la pose d’un container dans le parking ainsi que pour la construction d’une petite cahute. "La Chambre du conseil voulait initialement poursuivre la commune, cela n’étant pas possible juridiquement, c’est le bourgmestre qui doit s'y rendre", annonçait Mathieu Lemiez, bourgmestre de Honnelles. "Je n’ai donc rien à voir personnellement avec cette histoire. Bernard Paget, bourgmestre en place pendant les faits, a d’ailleurs été convoqué également. Je ne suis entendu uniquement pour la mise en place d’un container sur le parking du club ainsi que pour la construction d’une cahute à l’entrée du stade, déjà en place avant le début de ma mandature."

Bernard Paget confirme d’ailleurs les dires de son successeur, "Je me suis rendu à la Chambre du conseil uniquement pour être entendu sur la mise en place d’un container dans le parking du club ainsi que pour la construction d’une cahute."

Le peu de temps laissé aux avocats pour prendre connaissance du dossier a cependant entrainé un report de la séance. "Notre convocation est arrivée assez tardivement", confie Bernard Paget. "Le dossier étant relativement conséquent, mon avocat n’a pas eu le temps de le traiter correctement. Il a donc demandé le report de la séance. Un second l’a demandé également. Le procureur a finalement accepté de reporter la séance au 17 janvier prochain."

Il faudra donc encore attendre quelques mois avant de connaître l’issue de cette affaire. L’ensemble des avocats s’étaient rendus sur place ce lundi 18 octobre. Le riverain, auteur de la plainte, et son avocat étaient également présents sur place.