Le dépannage chez Vanden Borre, c'est devenu une spécialité. L'enseigne spécialisée dans l'électroménager a en effet lancé début d'année un abonnement réparations illimitées destiné à tordre le cou à l'obsolescence programmée et à promouvoir la durabilité.

Un service que n'a pas encore testé Pascale dans les Honnelles. Mais pour son lave-vaisselle acheté en 2019, elle avait tout de même pris l'extension de garantie sur cinq ans. Et depuis, elle a pu éprouver les services de dépannage de Vanden Borre. "Nous avons déjà eu le passage de cinq réparateurs et un sixième doit encore venir", soupire Pascale. "Depuis le mois de septembre, notre lave-vaisselle tombe pratiquement en panne tous les mois. Les différentes interventions n'ont pas permis de résoudre le problème."

Pascale dispose pourtant d'un appareil d'une marque allemande réputée. Mais les réparateurs ont beau se succéder, le lave-vaisselle affiche toujours un problème de vidange. Ce qui ne rassure pas l'Honnelloise, ce sont les différents diagnostics posés jusqu'à maintenant. "On a mis en cause les tablettes que nous utilisions. C'est pourtant une marque reconnue et utilisée par beaucoup de monde. Mais on nous a dit qu'il fallait passer des tablettes quatre en un aux trois en un, puis même aux deux en un tout en ajoutant un produit complémentaire. Pour ce produit, nous avons apparemment eu le malheur d'utiliser une marque de supermarché pourtant bien connue en Belgique. Un énième réparateur nous a alors expliqué que le problème venait de ce produit! Je me demande ce qu'en penserait cette chaine de supermarchés si elle savait que l'utilisation de ses produits est déconseillée!"

D'autant plus que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pascale a eu beau suivre les indications des différents réparateurs sur l'utilisation des produits pour le lave-vaisselle, l'appareil tombe encore et toujours en panne. Un sixième dépannage est prévu dans quelques jours. "Cette histoire traine depuis des mois. Les interventions sont couvertes, mais en attendant, nous n'avons toujours pas de lave-vaisselle qui fonctionne et ce n'est vraiment pas pratique. Quand je vois le nombre de réparateurs qui sont déjà passés, avec le prix de la main-d'œuvre et du déplacement, je me dis qu'il aurait sans doute été plus simple pour Vanden Borre de remplacer l'appareil."

Du côté du service consommateur de Vanden Borre, on nous refait l'historique du dossier en pointant effectivement l'utilisation de certains produits qui aurait pu engendrer un dysfonctionnement. Mais on est bien en peine pour nous expliquer pourquoi des produits de marque vendus un peu partout et utilisés par des millions de ménages provoquent des pannes chez Pascale. Remplacer l'appareil? Le service de Vanden Borre nous répond qu'un geste commercial pourrait être effectué en reprenant l'appareil sur base de sa valeur résiduelle. De quoi faire bondir l'Honnelloise. "Mon lave-vaisselle est toujours sous garantie et j'ai payé pour ça!"

Reste à voir si le prochain dépanneur apportera la solution miracle. Si Vanden Borre propose désormais des réparations illimitées, la patience de Pascale, elle, n'est pas aussi durable…