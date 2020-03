La confection de masques et le soutien aux personnes âgées sont au centre de l’attention dans la commune.

Les masques sont au cœur de nombreuses discussions. En rupture de stock un peu partout dans le pays, les bourgmestres locaux cherchent des alternatives à cette pénurie. A Honnelles, un appel à la population a été lancé afin de trouver des couturières capables de confectionner des masques. Les réactions ne se sont pas fait attendre, déjà une vingtaine de couturières ont répondu à l’appel. Au total, la commune fournira le matériel nécessaire à la confection de 1200 masques, ils seront par la suite distribués à tout le personnel médical habitant dans la commune.

Les personnes âgées bénéficient également d’une attention toute particulière de la part du collège communal. En effet, la ville d’Honnelles a décidé de contacter toutes les personnes âgées de la commune afin de s’assurer qu’elles ne manquent de rien. "Nous avons déjà réussi à joindre plus de 500 personnes âgées afin de s’assurer qu’elles n’avaient pas de problèmes d’approvisionnement" confie Matthieu Lemiez, bourgmestre d’Honnelles. "En cas de pépin, un taxi social du CPAS s’occupera des livraisons".

De nombreuses autres mesures sont mises en place à Honnelles, parmi celles-ci : un recensement de tous les commerces et restaurants de la commune effectuant des livraisons. Une mise en place de vitres de protection dans les pharmacies et les commerces. L’ouverture d’un numéro de téléphone unique à disposition des personnes rencontrant des difficultés. Bien d’autres actions sont ou seront réalisées par le collège communal en collaboration avec les habitants et les institutions de la commune.