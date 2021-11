Valérie Colmant est à la base de l’initiative. Elle était parvenue à récolter 390 cadeaux l’année dernière et espère pouvoir réitérer l’exploit.

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Pour cette occasion beaucoup de familles vont pouvoir se retrouver et s’échanger des cadeaux. De nombreuses personnes isolées n'ont toutefois pas cette chance mais pourront compter sur Valérie Colmant, habitante de Fayt-le-Franc, qui se charge de récolter des présents à travers tout le Borinage afin de leur faire vivre la magie de Noël. Cette habitante au grand cœur a déjà confectionné plus de 50 cadeaux et lance un appel à la générosité des autres citoyens afin de combler davantage de personnes.

Pour la deuxième année consécutive, Valérie Colmant a décidé de récolter des cadeaux pour les personnes isolées. "L’idée m’est venue l’année dernière lorsque je suis partie rendre visite à la grand-mère de mon mari à sa maison de repos", confie-t-elle. "Je me suis alors rendue compte que de nombreux pensionnaires n’avaient pas de famille. La crise sanitaire n’arrangeait d’ailleurs rien à leur situation. J’ai alors commencé à confectionner des cadeaux pour eux et lancé un appel à la générosité des citoyens. Plus de 390 cadeaux ont finalement pu être distribués. Vu la réussite de l’initiative, j’ai décidé de la réitérer cette année."

Les cadeaux ont rapidement afflué vers Valérie Colmant qui a pu les distribuer à de nombreux homes et maisons de retraite de Dour et Honnelles. "Je ne m’attendais pas à un tel succès", s’exclame-t-elle. "J’ai rapidement reçu 140 cadeaux avant que ce chiffre ne se porte à 390. J’avais donc pu me rendre à l’établissement du Bon Accueil à Elouges ainsi qu’au Jardin des Anges de Petit-Dour où je leur ai demandé de quoi ils avaient besoin. D’autres établissements ont alors suivi. Ma maison s’est vite transformée en véritable capharnaüm mais cela en valait la peine."

Pour cette année, Valérie Colmant a décidé de maintenir les mêmes bases tout en innovant légèrement. "J’adore tricoter, j’ai donc déjà confectionné plus de 50 cadeaux grâce à cela", indique-t-elle. "J’aimerais me rendre dans les mêmes établissements que l’année dernière mais également à Liège pour soutenir les victimes des inondations. J’en appelle donc une nouvelle fois à la générosité des citoyens. La laine et les papiers cadeaux commencent à se faire rares, si des commerçants ou particuliers au grand cœur ont des stocks en trop, ils peuvent venir me les déposer afin que je puisse poursuivre mes préparatifs. Tout objet qui peut faire office de cadeau pour les personnes isolées sont également les bienvenus."

Les cadeaux pourront être apportés à Valérie Colmant dès le 23 novembre. Des antennes relais seront également mis en place pour limiter les déplacements des citoyens. Les lieux de dépôt se situent : au numéro 5 de la place de Fayt-le-Franc, au 12 rue de l’Eglise à Wihéries chez "les abeilles", au numéro 41 de la rue Wilson à Colfontaine, au 104 de la rue Robert Letor à Boussu ainsi qu’à Saint-Ghislain à la rue de Saint-lo boîte 11.

Pour toutes informations complémentaires, Valérie Colmant est joignable au 0479/37.89.90 ou par mail à l’adresse : colmantvalrie@yahoo.fr (pas de e !).