La commune d’Honnelles lance son opération 2021 de collecte de bâches agricoles. Organisé en collaboration avec l’intercommunale Hygea, le ramassage aura lieu au récyparc d’Honnelles situé à la chaussée Brunehaut à Montigny-sur-Roc. L’opération se tiendra du mardi 18 mai au samedi 22 mai inclus, de 9 à 17h.

Quelques conditions seront tout de même à remplir afin que les bâches agricoles soient acceptées par les équipes du récyparc. "Seules les bâches de silos et d’enrubannage seront acceptées", explique la commune d’Honnelles. "Il faut impérativement que les bâches de silos soient séparées des bâches d’enrubannage. Un passage au jet d’eau et à la brosse devra également être préalablement réalisé afin qu’elles ne contiennent plus aucun déchet. Elles devront également être pliées et empaquetées par lots de 20 kilos maximum.". À noter également que les emballages de produits phytosanitaires seront strictement interdits.

Le but de cette collecte est avant tout écologique. "Cette initiative a essentiellement pour but d’éviter le développement de pratiques anarchiques, souvent dommageables pour l’environnement", poursuit la commune d’Honnelles. "Le bon respect des conditions de la collecte devrait garantir un recyclage de qualité et éviter les dépôts clandestins."

À noter que le récyparc n’acceptera plus les véhicules dont le temps de déchargement est estimé à plus d’un quart d’heure après 16h45 afin de respecter les créneaux horaires indiqués précédemment.