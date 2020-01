Le sportif enchaine les opérations et s'apprête à débuter une très longue revalidation.

Le rendez-vous est donné le 8 février prochain à Erquennes (Honnelles). Dès 14h30, le départ de la troisième édition du jogging Challenge des Belles du Hauts-Pays sera donné. Sans aucun doute, l’événement prendra cette année une dimension particulière puisqu’il est organisé en soutien à Caldy Denis.

Le 16 janvier dernier, le Honnellois, bien connu dans le monde sportif, avait été blessé à la chevrotine par son voisin, âgé d’une septantaine d’années et avec qui il était en conflit depuis de longs mois. Touché par une centaine de plombs au niveau des mollets, ce dernier enchaine les opérations et s’apprête à débuter sa revalidation.

"Je suis toujours alité. J’ai subi ma troisième opération ce jeudi, j’attends désormais de voir ce que les médecins disent", explique-t-il. "Si tout se passe bien, la prochaine étape sera la revalidation. Elle s’annonce extrêmement longue et à ce stade, personne ne peut garantir que je ne garderai pas de séquelles."

Sportif endurci, Caldy Denis a vu sa vie basculer en quelques secondes seulement. "C’est physiquement difficile. Mais moralement plus encore peut-être. Je suis anéanti : c’est ma vie qui est foutue. Je ne pourrais probablement plus jamais faire de sport." Rappelons que ce dernier tient par ailleurs une salle de sport à Honnelles et que le combat judiciaire s'annonce long. Constitué partie civile, Caldy Denis espère que l'auteur du coup de feu aura à répondre de ses actes, lui qui a été laissé en liberté compte tenu de son âge avancé.

La course de ce 8 février sera l’occasion d’avoir une pensée pour lui mais aussi de récolter des fonds. Tous les bénéfices lui seront en effet reversés afin de l’aider dans la prise en charge de ses soins. "J’ai une famille et des amis irréprochables qui me soutiennent à 200%. Je reçois des dizaines et dizaines de messages chaque jour, ça fait vraiment chaud au cœur. Je ne peux que remercier tout le monde pour ce soutien."

Les participants au Challenge des belles du Hauts-Pays pourront s’inscrire ce samedi au sein de l’enseigne Decathlon, où le comité sera présent. Un bon de cinq euros sera par ailleurs offert par le partenaire.