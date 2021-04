En cette période de crise sanitaire, il est parfois plus compliqué de divertir les enfants. En outre, avec les congés de Pâques et l’arrivée du beau temps, les petits ont besoin de bouger. La commune de Honnelles regorge de divers lieux de promenades. Pour allier sport, jeux et découverte de ces lieux, le service des Affaires sociales propose un parcours éphémère de 5 kilomètres pour les petits et grands marcheurs.

Ce circuit démarre du village d’Autreppe et traverse divers endroits de la commune. Au départ, dans la boite à livres, un plan du parcours et un formulaire pour répondre aux questions sont mis à disposition. "C’est une marche libre, style chasse au trésor sur le thème de Pâques", confie Lauriane Carlier, première échevine à la Commune de Honnelles. "Elle est éphémère et ne sera accessible que du 3 au 18 avril."

Tout au long des 5 kilomètres dans les chemins de campagne et le bois, les enfants pourront résoudre différentes énigmes. "Il y a aussi des petits jeux qu’ils auront l’occasion de réaliser avec leur famille." Une fois le formulaire rempli, il pourra être rendu à la commune ; un tirage au sort aura lieu et le gagnant recevra un panier garni.

Cependant, seules les familles et les bulles de 4 pourront se retrouver pour effectuer la marche. Toutes les autres mesures sanitaires doivent également être respectées. "Nous attirons l’attention sur le respect des consignes mises en vigueur. La police est également prévenue pour éviter les rassemblements et l’afflux de personnes. Avec notre conseiller en prévention, nous avons également regardé à bien mettre les choses en place et faire passer l’information des mesures à considérer."

La commune donne donc la possibilité aux Honnellois de se réunir pour passer un moment ludique et attractif. "Le but est de pouvoir offrir une activité dans le respect des mesures sanitaires pour aider les familles à trouver de quoi occuper leurs enfants pendant les congés scolaires."