Cinq longues semaines de panique, d’incertitude, d’enfer et de moments teintés d’espoir : voilà ce que Roméo Tasca et ses proches viennent de vivre. Contaminé par la covid-19, Roméo Tasca a pu quitter les soins intensifs d’EpiCURA après y avoir passé près de 51 jours, dont plus de 30 plongé dans le coma. Le soulagement est évidemment grand, mais le combat sera long pour récupérer physiquement et mentalement de cette épreuve.

Pour Roméo Tasca, tout est allé très vite. "Il n’a absolument aucun problème de santé, il n’est ni asthmatique, ni obèse, il ne fume pas et n’a aucun antécédent", précise d’emblée sa femme Christelle. "Et pourtant, malgré les précautions prises pour éviter la contamination, il a dû être hospitalisé. C’était le 16 novembre dernier. Deux jours plus tard, son état se dégradait et il devait être réanimé."

À plusieurs reprises, les équipes médicales ont craint le pire.