Un véritable succès, c’est probablement comme cela que l’on peut qualifier la kermesse à Bouboule, qui se tenait ce week-end sur la place d’Hornu. Malgré une météo plutôt capricieuse, le public n’a pas hésité à braver les bourrasques et les averses afin de profiter pleinement de ces trois jours de festivités. Le tout dans une ambiance bon enfant, puisqu’aucune arrestation n’a été enregistrée par les forces de police.

"L’ambiance était vraiment conviviale et familiale, nous n’avons dû déplorer aucune bagarre", confirme Alexandre Célestri, direction général f.f. "Nous organisons une sorte de mini-festival, alors que ce n’est pas notre métier de base. On le fait de bon cœur et d’année en année, on accumule de l’expérience. Le fait que tout se passe bien, c’est une reconnaissance pour l’ensemble des services qui sont mobilisés."

Dès vendredi, les badauds sont venus profiter d’une brocante nocturne, d’activités foraines et des premiers concerts. James Bermingham, cover officiel de Georges Michael, était venu spécialement d’Irlande pour l’occasion. Tout au long du week-end, les artistes se sont succédé sur scène : Johnny Cadillac, Mister Cover, Hélène Ségara ont ainsi assuré le show. "Les concerts étaient d’une qualité exceptionnelle. Les artistes ont salué l’accueil qui leur avait été réservé par le public", souligne Jean-Claude Debiève (PS), bourgmestre.

"Hélène Ségara, notamment, nous a bluffé par sa prestation mais aussi par sa gentillesse, son humanité. Nous l’avions engagée en 2019 pour la ducasse de 2020. La crise a chamboulé nos plans mais nous avons tenu paroles en maintenant le contrat. Elle a apprécié le fait que nous tenions parole. C’est une très belle personne." L’artiste a par ailleurs pu compter sur des fans de la première heure : dimanche vers 7 heures du matin, ils étaient une quarantaine à attendre le concert du soir, adossés aux barrières de sécurité.

Dans la région, du kermesse à Bouboule est un événement attendu par beaucoup. Cette année, peut-être plus que jamais, le public avait l’envie de (re)vivre. "On a rarement vu autant de sourire sur les visages, malgré la météo, malgré l’attente pour profiter d’une attraction. Le public a profité d’un événement gratuit qui lui a donné l’impression qu’enfin, nous retrouvions une vie normale. Si nous avions eu plus de soleil et de chaleur, je ne sais d’ailleurs pas nous aurions mis tout le monde !"

Les rues étaient en effet bondées, particulièrement samedi. Au total, ce sont au moins 10 000 personnes qui sont venus célébrer Bouboule avant que l’étincelle n’y remette le feu.