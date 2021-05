Plusieurs habitants du village d’Hornu se sont étonnés ce jeudi soir d’être bloqués à l’entrée de la rue du Grand Hornu et de la rue des Arts. Les policiers et les pompiers étaient présents sur place, bloquant l’accès à la petite rue du Parc. Un dégagement important de fumées a été aperçu au loin.

D’après le témoignage des habitants de la rue sur place, les pompiers sont arrivés en fin de soirée. "Il y a avait une odeur de brûlé très intense vers 19h-20h", explique une voisine. "J’ai vraiment été alarmé quand j’ai vu les pompiers arrivés sur place. Je ne sais pas qui les a prévenu mais ils ont bien fait, ils sont arrivés à temps. Les flammes n’étaient pas nombreuses, malgré qu’il y ait beaucoup de bois à l’intérieur."

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. "La maison était vide", remarque la voisine. "On ne sait pas comment un feu a pu commencer, mais l’important c’est que ce ne sont que des dégâts matériaux." L’accès à la rue du Parc, et aux alentours, est désormais possible. Au lendemain du début d’incendie, les traces de fumée sont toujours bien visibles.