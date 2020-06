Ce n'est pas la première fois que les animaux adoptés tombent malades quelques jours plus tard.

C’est une nouvelle plainte qui s’ajoute à une liste déjà très longue. Depuis mercredi, le témoignage d’une internaute relatif à une adoption réalisée auprès du magasin la Niche, situé à Hornu, circule comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux. De quoi relancer le débat autour de la santé des animaux proposés par l’enseigne, très régulièrement pointée du doigt par des adoptants malheureux.

"Mon compagnon est moi voulions un chiot, on décide donc d’aller à la SPA mais aucun chien n’était disponible", écrit l’internaute. "Une amie nous parle d’un magasin qui vend des chiots, on décide d’y aller et là, coup de cœur total pour un chiot de huit semaines. D’après le vendeur, il est pucé, en ordre de vaccin et vermifugé. Nous le payons 950 euros. Il est très jouette et amitieux, il adore notre chat,… Bref, le bonheur."

Un bonheur qui n’a malheureusement été que de courte durée. Rapidement, la santé du chiot a décliné. "Je décide de consulter un vétérinaire en urgence. Il sort des vers de 10-15 centimètres, une bonne dizaine. Je suis plus que choquée. La vétérinaire me dit de ne pas paniquer, que c’est pour cela qu’il ne mange pas, que ça doit lui faire très mal. Elle lui fait une injection d’anti-douleur et on rentre à la maison."