Le gérant du magasin Fêtes et Ballons est à l'initiative.

Les mois d’avril à août sont habituellement les plus chargés pour le personnel du magasin Fêtes et Ballons, situé à Hornu. Cette année 2020 fera malheureusement exception. Crise du Covid-19 et confinement oblige, les communions, mariages et autres rassemblements festifs ont été reportés ou carrément annulés. L’heure n’est donc pas à la fête.

"Nous disposons aussi de châteaux gonflables, qui représentent une importante source de rentrée financière, surtout lorsqu’il fait beau, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines", confirme Ludovic Durieu, gérant. "Nous espérons pouvoir rouvrir notre enseigne le plus rapidement possible. Nous pensons que ce sera bientôt possible et espérons que les gens auront envie de faire la fête, même sans occasion particulière, dès que cela sera autorisé."

D’ici là, c’est une action toute symbolique que le gérant est occupé à mettre sur pied. Ce dimanche, il organisera un lâcher de ballons en hommage aux personnes victimes de ce satané virus. "J’insiste vraiment sur le fait que personne ne doit se déplacer. J’organise le lâcher de ballons seul et la vidéo sera diffusée en direct sur la page officielle du magasin." D’ici dimanche, il est en revanche possible de prendre contact avec le gérant via Messenger afin de transmettre un message.

"Les retours sont très positifs, la vidéo a été vue plus de 13 500 fois. De nombreuses personnes m’ont déjà envoyé un message à accrocher à un ballon en mémoire de l’un de leur proche disparu au cours de cette crise. Je pense qu’une centaine de ballons sera lâchée." Précisons encore que Ludovic Durieu propose cela tout à fait gratuitement. "C’est une période difficile, c’était une façon pour moi d’exprimer un soutien aux personnes touchées."

Si aucun envol de ballon ne pourra ramener une victime, il aura peut-être au moins le mérite d’offrir un peu de réconfort aux proches dont le deuil est rendu d’autant plus difficile.