Le MAC’s sortirait-il la tête de l’eau après avoir connu d’importantes difficultés financières ? C’est en tout cas bien parti. En effet, à la faveur d’une interpellation du député louviérois Michel Di Mattia (PS), la ministre de la culture, Bénédicte Linard (Ecolo), a confirmé qu’au budget 2021, le subside de fonctionnement du musée hornutois serait augmenté de 70 000 euros.

Un coup de pouce bienvenu, qui s’ajoutera ainsi aux aides déjà débloquées en 2020. "Le Musée des Arts Contemporains a reçu, en 2020, une enveloppe de 50 000 euros supplémentaires via le fonds Loterie et a bénéficié, dans le cadre du fonds d’urgence, de 12 000 euros dans le cadre d’un premier volet de de 5130 euros dans le cadre d’un second", a rappelé l’écologiste, précisant encore que ces montants correspondaient aux sommes sollicitées par l’opérateur.