Ces mesures seront évaluées au jour le jour, heure par heure et adaptées au besoin.

Ce lundi, après pratiquement deux mois de fermeture, les magasins pourront rouvrir leurs portes à la clientèle. Évidemment, cette réouverture devra être accompagnée de mesures de précautions strictes. Chaque enseigne s’y prépare mais compte également sur le bon sens et le civisme de la population pour que les choses se passent au mieux.

Du côté du groupe Cora, un groupe de travail constitué du shopping center manager, du directeur de l’hypermarché, du manager maintenance du centre commercial et des gardes de sécurité du centre se réuniront régulièrement afin d’évaluer, heure par heure et jour par jour, les procédures mises en place. Des modifications seront donc apportées si le besoin s’en fait sentir.

L’hypermarché Cora d’Hornu mise ainsi sur deux comptages, opérés à l’entrée du magasin et à la sortie des caisses afin de garantir que les normes de sécurité en termes de nombre de personnes par mètre carré soient respectées. Les caddies seront désinfectés à chaque nouveau client et du gel hydroalcoolique sera à leur disposition. Le port du masque est vivement recommandé. L’entrée se fera par ailleurs via l’entrée située du côté de Cyrano et Camaïeu. Un fléchage est prévu.

30 minutes de shopping maximum

Au sein du shopping center, de nombreuses règles devront également être respectées. Le trafic sera ainsi limité à un client/10m² présents au même moment dans le centre commercial. Le nombre d’entrées accessibles aux clients a été modifié afin d’éviter que les clients ne se croisent. "Sur le site d’Hornu, l’entrée via l’ascenseur sur le parking supérieur a été fermée car il n’était pas possible d’y garantir les règles de distanciation sociale." L’entrée au parking supérieur se fait donc du côté d’H&M. Un fléchage sera mis en place.

Tout sera fait pour que les clients puissent respecter les mesures de distanciation sociale. Des compteurs clients situés aux entrées des centres commerciales permettront d’établir un ratio entre les clients entrants et sortants. "Une alerte se déclenchera à différents niveaux de remplissage pour ne jamais dépasser le seuil programmé. De la sorte, le service de sécurité maitrise parfaitement et à tout moment le nombre exact de personnes circulant dans le centre commercial."

Des affiches sont prévues afin de rappeler les mesures en vigueur. Le port du masque est conseillé et chaque boutique du Shopping Center est en droit d’en imposer le port dans son espace de vente. Les WC resteront par ailleurs accessibles mais de manière limitée. La majorité des commerces sont ouverts (sauf Claires, Tui, le bar à ongles et les coiffeurs) Certains restaurants sont ouverts en vente à emporter uniquement.

Enfin, le temps de shopping sera limité à 30 minutes. Des messages vocaux seront diffusés dans la galerie à ce propos. Cette dernière est dégagée des bancs et fauteuils afin d’éviter que les clients ne s’y installent. Les jeux pour enfants sont fermés et aucun attroupement ne sera toléré. Les Photomaton, Cubee, monnayeur, zone emballage cadeaux restent accessibles et seront nettoyés plusieurs fois par jour.

Le service de sécurité veillera évidemment à ce que les courses soient faites de façon isolée et non en famille.