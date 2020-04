L'initiative a permis de mettre en lumière les artistes tout en offrant une bouffée d'oxygène à la population confinée.

Jamais deux sans trois. Le festival virtuel de Jurbise, lancé au début du mois d’avril, vient d’entrer dans sa troisième et dernière partie. Celui-ci se clôturera en effet le 3 mai prochain. D’ici là, ce sont huit nouveaux artistes qui ont accepté de rejoindre la programmation et de se produire chaque soir en live sur Facebook, histoire d’égayer les soirées de confinement.

"Depuis le début de cette aventure, nous avons la fierté de pouvoir proposer un programme varié en faisant la part belle à nos artistes locaux mais aussi à quelques artistes de renommée", souligne la bourgmestre et initiatrice de ce projet, Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre). "Parmi les artistes confirmés, nous aurons l’honneur d’accueillir Konoba, David Jeanmotte, Antoine Armedan ou encore Le Loup, qui conclura en fanfare de ce festival virtuel."

Antoine Armedan se produira donc ce mardi et ravira son public virtuel avec des sonorités très folks et des textes en français. Mercredi, place au Jurbisien Ludovic Cierzniak, qui s’était déjà produit le 7 avril dernier. Le lendemain, c’est Monsieur Olivier qui enchantera le plus jeune public en lui donnant l’envie de chanter, de jouer, de danser et de s’amuser.

Les trois dernières soirées du festival seront réservées à Konoba qui présentera son nouveau morceau, In the mirror, composé en pleine période de confinement, à l’excentrique David Jeanmotte qui mettra sa bonne humeur contagieuse au service de la population et, finalement, le dimanche 3 mai, à Zumba Sofy Kid’s en matinée (avec un cours spécialement conçu pour les enfants) et, quelques heures plus tard, à Le Loup. Découverte dans The Voice, la Baudouroise Joke Leloux proposera son répertoire électro-pop mélodique aux sonorités léchées et rythmes soutenus.

Quelle meilleure façon de terminer ce festival qui, au fil des soirées, a permis aux artistes de continuer d’exister et au public de vibrer derrière son écran ? Les prestations seront à découvrir chaque soir à 19 heures via le groupe Facebook Jurbise-solidaire, qui compte désormais quelque 3000 membres. Preuve que l'initiative a remporté un franc succès.