La réouverture du recyparc de Wasmuël pourrait quant à elle être retardée.

Qui dit pandémie dit forcement inquiétudes. Pour répondre aux craintes de son personnel et permettre la continuité du service à la population, l’intercommunale Hygea a pris quelques mesures. Au-delà du gel hydroalcoolique distribué aux travailleurs, la température de ceux-ci est désormais prise chaque matin avant le service.

Une décision qui fait suite à l’arrêt de travail spontané observé ce lundi. "Ils ont des craintes car ils sont trois dans l’habitacle du véhicule, ce qui ne permet pas de distanciation sociale", explique Belinda Demattia, porte-parole. "En cas de fièvre, le collecteur est renvoyé chez lui et invité à prendre contact avec son médecin."

Une mesure qui semble apaisé les inquiétudes de ces travailleurs. "Nous avons malgré tout beaucoup de personnes absentes, parce qu’elles sont en congé ou sous certificat médical. Nous devons donc faire un maximum avec le personnel disponible. Nous donnons la priorité aux collectes en porte-à-porte et plus précisément au ramassage des déchets ménagers." En d’autres termes, les PMC et cartons pourraient ne pas être ramassés.

Quant aux recyparcs, à ce stade, ils restent accessibles au public. "Du gel et du savon sont disponibles pour le personnel, qui est invité à limiter au maximum ses contacts avec la population. Une distance de sécurité doit être maintenue et les cartes d’accès doivent être scannées sans contact. Nous ne laissons par ailleurs pas entrer plus de cinq véhicules sur le site."

En cette période de confinement, qui coïncide en plus avec le retour du beau temps, nombreux sont ceux qui entament quelques travaux de jardinage, notamment. "Nous demandons à la population de ne se rendre dans nos parcs qu’en cas de nécessité mais nous constations que la fréquentation est tout de même assez importante."

Notons enfin que le recyparc de Wasmuël est toujours fermé. Une réouverture était envisagée dans le courant de ce mois de mars mais le contexte pourrait, sans surprise, retarder l’échéance. "Nous faisons notre possible pour permettre une réouverture avant les congés de Pâques mais ce n’est plus une priorité." Mieux vaut en effet concentrer les efforts sur les collectes de déchets ménagers, histoire de ne pas ajouter à la pandémie une seconde crise sanitaire.