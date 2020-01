L'intercommunale livre des trucs et astuces pour réaliser un compost de qualité.

Jeter ses déchets organiques dans un bac à compost, c'est bien. Réaliser du compost de qualité, c'est encore mieux. C'est pourquoi HYGEA organise de février à octobre des formations gratuites sur ce geste à la fois profitable pour la planète et le portefeuille.

En effet, un citoyen produit en moyenne 70 kilos de déchets organiques par an. Pouvoir recycler ces déchets plutôt que de les faire valser dans des sacs poubelles présente donc de nombreux avantages. Le compost offre une matière organique d'excellente qualité et gratuite pour les jardins et potages. Il permet également de réduire les déplacements fréquents aux recyparcs. Il implique enfin une diminution des coûts de gestion des déchets, en réduisant le poids du sac.

De février à octobre, l'intercommunale propose donc des formations gratuites. Durant 2h30, tous les trucs et astuces pour réaliser un compost dans son jardin seront abordés. Les citoyens participants auront également l’opportunité de s’équiper à prix coûtant de matériel de compostage. Les prochains ateliers auront lieu au sein des bureaux d’Hygea à Havré, le 3 mars, le 5 mai et le 2 juin. Toutes les informations sur le site de l'intercommunale.

Notons enfin qu'HYGEA propose aussi de former des bénévoles pour qu'ils deviennent guides composteurs. Les citoyens intéressés bénéficient d’une formation gratuite de 9 séances d’une durée de 3h00. Au terme du parcours, ils reçoivent un certificat et viennent ainsi rejoindre la grande famille des guides composteurs de l’Intercommunale Hygea. La première session aura lieu le 4 février à Havré dès 18h00.