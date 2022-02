IDEA lance une vaste opération de recrutement afin de relever les défis ambitieux qu’elle se pose en matière d’environnement et de développement économique du territoire. Plus de 20 profils sont recherchés dont des ingénieurs en construction, ingénieurs spécialisés dans l’épuration des eaux, architectes, bacheliers en construction ou en électromécanique, etc.

Cette campagne de recrutement intervient à un moment où le cœur du Hainaut est face à de nombreux défis, tant en matière d’environnement qu’en matière de développement d’infrastructures économiques ou bien encore de rénovation des bâtiments communaux. Pour réaliser ces projets ambitieux, IDEA devra enrichir ses équipes de nouveaux talents. L’objectif de l'intercommunale est clair, elle souhaite répondre aux attentes des communes et de l’ensemble des citoyens.

"Nous avons un bureau d’études multi-métiers regroupant plus de 65 collègues. Nous travaillons principalement autour du cycle de l’eau et du développement économique, nos métiers historiques, mais pas uniquement", explique Caroline Decamps, Directrice Générale d’IDEA. "Au fil des ans, nous avons développé d’autres compétences comme l’assainissement des friches industrielles, les travaux d’égouttage, de voirie ou bien encore d’aménagements d’espaces publics pour nos communes, la rénovation énergétique des bâtiments, etc."

L’ensemble de ces missions englobe un cercle très large de compétences internes en matière d’environnement, de permis et cartographie, de performance énergétique des bâtiments, de techniques spéciales ou encore d’épuration des eaux usées, d’architecture, de stabilité, d’urbanisme, de coordination santé et sécurité, d’études hydrauliques, de fonçage, etc.

"Aujourd’hui, les enjeux sont très importants pour toutes les activités concernant les métiers de l’eau. Outre le déploiement de nouvelles installations, de nombreux ouvrages d’assainissement et de démergement doivent être réhabilités et upgradés pour garantir leurs missions premières en matière de protection de l’environnement et de maintien du cadre de vie des citoyens. Ces dossiers occuperont les équipes du Bureau d’Études les années à venir, avec des moyens financiers conséquents qui ont déjà été dégagés par la Société Publique de gestion de l’Eau (SPGE)", déclare Jacques Gobert, Président d’IDEA.

L’Intercommunale compte 27 communes associées sur le territoire du Cœur du Hainaut, soit un périmètre de plus de 1 000 km² comptant plus de 540 000 habitants. A travers son bureau d’études, IDEA travaille main dans la main avec ses communes pour une série de missions : endoscopie et rénovation de réseaux d’égouttage, pose de collecteurs et aménagement de stations d’épuration, conception/construction ou rénovation de piscines, crèches, écoles ou bien encore halls sportifs, salles de cinéma, théâtres, etc.

IDEA compte aujourd’hui plus de 320 collaborateurs, travaillant au service du développement du Cœur du Hainaut. "Les profils recherchés sont aujourd’hui en pénurie … la concurrence entre employeurs est rude. Mais je suis convaincue que nous avons un élément de poids : c’est le principe d’intérêt général qui est au cœur de toutes nos missions. On œuvre chaque jour au développement de projets qui vont permettre d’améliorer de manière concrète et durable le cadre de vie des citoyens de notre région. Notre job a réellement du sens au quotidien … en cette période, c’est plus que jamais essentiel", explique Caroline Decamps, Directrice Générale d’IDEA.

Pour postuler, rien de plus simple, il suffit de se connecter sur le site web www.idea.be et de cliquer sur l’onglet "Jobs". L’ensemble des offres y est répertorié.