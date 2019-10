En octobre, le septuagénaire avait été placé sur la liste des Belges "most wanted".

C’est à Montélimar, en Drôme, qu’Edouard Donys a été arrêté. La police fédérale a confirmé jeudi une information de la chaîne flamande VTM.

Âgé de 76 ans, Edouard Donys était le plus âgés des Belges "most wanted". L’homme originaire de Seraing avait été placé sur cette fameuse liste en octobre pour son implication dans le meurtre de Françoise Michaux.

C’était le 11 octobre 2013. La dame de 73 ans était retrouvée abattue dans son manoir de Roisin. L’enquête et les différents procès ont alors permis d’éclaircir les circonstances du drame. Grégory Dumont, un SDF alors âgé de 33 ans, a abattu Françoise Michaux. Mais le meurtre a été commandité par Anne Cornu, la belle-fille de la victime, pour une sombre affaire d’héritage. Et Edouard Donys dans tout ça ? Le septuagénaire, ancien amant d’Anne Cornu, a été reconnu coupable d’avoir joué les intermédiaires entre la commanditaire et Grégory Dumont.

Plutôt que de passer aux assises, l’affaire était allée en correctionnelle à la faveur de la loi Pot-Pourri II. Donys avait ainsi écopé de 25 ans en mai 2018. Une peine confirmée en appel en mars 2019. Donys avait alors introduit un pourvoi en cassation qui a été rejeté en septembre. Jusque-là, il était libre. En effet, son avocat avait fait valoir que Donys avait toujours comparu et ne présentait pas de risques de soustraction. C’est après le rejet du pourvoi en cassation et la délivrance d’un mandat d’écrou que Donys s’est soustrait à la justice. Si bien que début octobre, il était place sur la liste des criminels belges les plus recherchés. Sa cavale n’aura pas duré longtemps/