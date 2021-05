Déjà très lourd, le bilan de l’incendie qui s’est déclaré dans une habitation de la cité de la rue de Wallonie, à Quiévrain, vient encore de s'alourdir. Damien Castelain, le compagnon d’Elodie, beau-père de Lorie et d’Alizée, papa de Kelya et d’un petit garçon qui aurait dû naître dans deux mois, est finalement décédé à l’hôpital Erasme, à Bruxelles.

"Pour les personnes qui connaissaient mon frère, Damien Castelain, je vous annonce son décès, à la suite de l’incendie de son habitation", a confirmé son frère sur les réseaux sociaux. Âgé de 33 ans, le Quiévrainois avait tenté d’échapper aux flammes en sautant par la fenêtre du deuxième étage alors que le feu s’était propagé à l’ensemble de l’habitat et que plus aucune autre issue n’était envisageable.

À l’arrivée des secours, son état avait rapidement été jugé critique. Selon les premières informations qui nous étaient parvenues, quelques heures après le drame, la victime se trouvait en état de mort cérébrale. Ses proches avaient d’ailleurs été contactés afin d’envisager un don d’organes, ce qui aurait été accepté.

L’incendie a donc coûté la vie à Elodie, 31 ans et enceinte de sept mois, à Lorie (9 ans), à Alizée (8 ans), à Kelya (11 mois) et à Damien. Les autres enfants d’Elodie ne se trouvaient quant à eux pas à l’intérieur de l’habitation au moment du drame. Certains d’entre eux vivent avec leur papa et sa nouvelle compagne. L’origine accidentelle ne semble pas faire de doute. Selon les premiers éléments relevés par le parquet, une multiprise pourrait être en cause.