Kids & Us Jurbise plongera les enfants d’un a à sept ans en immersion d’anglais, de manière ludique.

Il n’y a pas d’âge pour apprendre une langue étrangère. Mais au plus on commence tôt, au plus l’apprentissage est efficace. Même si on ne parle pas encore sa langue maternelle. Ainsi, à Jurbise, une école de langue va ouvrir ses portes pour les enfants âgés de…un à sept ans !

Kids & Us Jurbise, le nom de l’école, immergera dès la fin du mois de septembre les enfants dans la langue de Shakespeare, par groupes de huit maximum.

A la tête de cette école, on retrouve Florence Boucheron. Commerciale et professeur d’anglais à Kids & Us Gerpinnes, elle crée à Jurbise la première franchise en Hainaut occidental de cette école de langue fondée par l’Espagnole Natalia Perarnau en 2003 et qui compte aujourd’hui 500 écoles franchisées dans le monde, dont une vingtaine en Belgique.

Dans chacune des implantations, on y décline la même méthode d’apprentissage. "Un cours de Kids & Us sera le même en Belgique qu’au Japon", explique la future directrice. Cette méthode, développée par Natalia Perarnau, est fondée "sur le processus naturel d’acquisition de la langue maternelle."