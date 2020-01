Elle souhaite constituer un dossier en vue de futurs aménagements.

C'était il y a près de deux ans. En mai et juin 2018, la région du Borinage et des Hauts-Pays était victime d'importantes inondations et coulées de boue. De nombreuses rues ont été sous eau durant de longues heures tandis que des centaines d'habitations ont été fortement endommagées. Du côté de Boussu, ces inondations ont été reconnues comme calamités naturelles par le Service Public de Wallonie (SPW). Et l'on souhaite désormais trouver des solutions structurelles pour ne plus connaître de telles inondations.

Dans cette optique, la cellule environnement de la commune de Boussu est à la recherche de photos et vidéos pendant ou après ces inondations. "Nous lançons cet appel à témoins parce que nous ne disposons pas de toutes les informations nécessaires", explique Jil Leclercq, conseillère en environnement. "Nous avions déjà quelques images mais ce n'était pas suffisant."

Les images de plusieurs endroits précis sont ainsi recherchées : l'Axiale boraine, l'avenue Ducobu, la rue Maurice Brohée, la route de Valenciennes, les 4 pavés d'Hornu, la rue de Warquignies, la route de Quiévrain, le chemin d'Elouges ou encore le domaine du Moulin de Briques. "Il faut pouvoir disposer de repères objectifs avec la hauteur atteinte par l'eau, l'épaisseur approximative de la coulée de boue, ..."

Toutes les informations récoltées seront ensuite transmises à la cellule Giser du SPW, experte technique sur le thème des inondations. "Nous souhaitons obtenir un avis pointu afin de détecter la source exacte des différents problèmes", assure Jil Leclercq. "L'objectif étant qu'ils nous proposent des solutions par la suite. De notre côté, nous avons déjà discuté de la construction d'un bassin d'orage et de l'installation de fascines. Mais pour prendre les bonnes décisions, nous préférons faire appel à la cellule Giser qui est experte en la matière."

> Les images sont à transmettre à Mme Jil Leclercq, conseillère en environnement, à l'adresse mail suivante : jil.leclercq@boussu.be