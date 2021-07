La Belgique s’est réveillée meurtrie, ce vendredi, après avoir connu des intempéries sans pareilles. Le bilan, toujours provisoire, fait état d’au moins 15 morts et pourrait dès lors encore s’alourdir. Depuis ce jeudi, les manifestations de solidarité se multiplient à l’égard des personnes qui ont tout perdu. À Dour notamment, face à l’impuissance, la volonté de faire quelque chose s’est rapidement imposée.

"Depuis hier je regarde, atterré, les images de ces inondations qui impactent une partie de la Wallonie", écrit le bourgmestre, Carlo Di Antonio. "Entendre et voir mes collègues bourgmestres épuisés, tous les services de secours et l'armée qui font de leur mieux mais qui sont dépassés, et tous ces gens à qui il ne reste rien… Même si nous ne sommes pas directement concernés et que la situation est sous contrôle au niveau de notre commune, de nombreuses personnes, ailleurs, se retrouvent sans l'essentiel."

Il n’en fallait pas plus pour que la mobilisation s’organise. "Mes collègues en Province de Liège me disent être déjà submergé de dons de vêtements et de couvertures. Si cela change je vous tiendrai informés. Ce dont ils vont avoir le plus besoin la semaine prochaine, quand l'eau se sera retirée, ce sont des bras. C'est pourquoi en, en collaboration avec mon collègue Mathieu Lemiez, qui organise la même opération sur Honnelles, nous nous rendrons sur place en car mardi prochain avec tous les volontaires Dourois qui se manifesteront pour aider à nettoyer"

Plus précisément dans la commune de Chaudfontaine, si une coordination peut être confirmée avec les autorités locales. "Nous utiliserons le car de la Commune de Dour et si nécessaire des véhicules supplémentaires." Une collecte de produits d’hygiène (savon, dentifrice, shampooing…), de produits d’entretien, de matériel de nettoyage (sceaux, brosses, raclettes, torchons…) ou encore de de produits pour bébés est organisée. Les dons peuvent être déposés à la rue de la Tournelle 1, 7370 Elouges, ce vendredi entre 16 heures et 19 heures, ce samedi entre 15 heures et 19 heures, ce dimanche entre 10h et midi, ce lundi entre 17 heures et 19 heures. Ils seront acheminés vers les sinistrés ce mardi 20 juillet.

Ce mardi, le départ sera pris à 6 heures du matin, le retour est prévu dans la soirée. Les volontaires sont priés de se munir d'une pelle, de vêtements chauds et de bottes. L'intendance (repas, boissons) est prévue par la commune de Dour. Les inscriptions sont demandées via dourentraide@gmail.com ou via un formulaire en ligne. Des départs sont également prévus depuis les communes de Honnelles (inscriptions via +32 65 52 94 60 ou brigitte.claus@honnelles.be) et de Frameries.

Insistons sur le fait que le centre de crise demande actuellement aux personnes solidaires de ne pas se rendre vers les communes touchées, de trop nombreuses routes étaient encore inondées.