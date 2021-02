Pompiers et ouvriers communaux auront vécu une journée difficile, ce mercredi. Et pour cause : les pluies abondantes des derniers jours ont gorgé les sols d’eau, si bien que ceux-ci sont véritablement arrivés à saturation. Conséquences, les services d’intervention ne savaient plus où donner de la tête pour tenter de limiter au maximum les risques d’inondation. Si plusieurs rues de Dour ont été sous eaux, ce mercredi, aucun dégât majeur n’a heureusement été à déplorer dans les habitations.

Toujours est-il que cette situation, trop fréquente, a poussé les autorités communales à envisager une nouvelle fois des dispositions. "Je pense n’avoir jamais vu autant de terrains, habituellement sans problème, complètement gorgés d’eau", déplore Carlo Di Antonio, bourgmestre. "Dans de nombreux cas, les grandes étendues agricoles à nu et en pente concentrent les eaux et créent parfois de gros problèmes. Il est temps que des règlements imposent au propriétaire d'un terrain de gérer les eaux qui ruissellent de celui-ci."

Las de ne pouvoir que constater pareil scénario, Carlo Di Antonio souhaite agir. "Nous avons fait le tour de l’entité, ce mercredi, afin de cibler les lieux problématiques. Notre agent communal a prévu une série de scénarios d’amélioration, qui passent par la création de bordures d’enherbement, de fascines ou encore par la plantation de haies. Des négociations vont dès lors pouvoir être menées avec les propriétaires, afin de voir s’ils seraient disposés à accepter et comment on peut l’envisager."

Et de poursuivre : "Nous avons pu constater, une fois encore, que ces eaux sont chargées, il ne s’agit pas d’eaux claires. Je pense que les investissements à prévoir peuvent être bénéfiques et mêmes rentables, en comparaison avec la valeur nutritive perdue lorsque les sols sont à ce point abimés par les conditions météos." Évidemment, à ce stade, rien n’est certain et les discussions devraient seulement débuter avant d’espérer une concrétisation.

En parallèle, Carlo Di Antonio se tournera vers le ministre de l’agriculture, Willy Borsus (MR), afin de plaider pour une meilleure politique et un meilleur encadrement des propriétaires. "Pour que les agriculteurs acceptent certains aménagements, qui nécessitent des investissements, de l’entretien et qui causent parfois la perte d’exploitation de plusieurs ares, des moyens doivent leur être accordés. Il est probablement temps d’y songer." Objectif, que les inondations et coulées de boue deviennent enfin une exception.