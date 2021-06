Après cinq ans d’attente, le coup d’envoi de l’Euro sera officiellement donné ce vendredi soir à Rome, lors d’un match qui opposera l’Italie à la Turquie. Autant écrire que chez nous aussi, les supporters seront au rendez-vous devant leur télévision pour encourager leur équipe respective. À Quaregnon plus précisément, on peut s’attendre à pas mal d’ambiance.

La commune boraine rassemble en effet une importante communauté italienne, mais aussi une importante communauté turque. Pour s’assurer que le fair-play soit de la partie, la zone de police boraine portera une attention particulière au déroulement de la soirée. "Comme c’est le cas lors de tout événement majeur, un dispositif est effectivement prévu au sein de la zone pour les matches de l’Euro", confirme Siham Zannoun, responsable de la communication.

" Des rassemblements ou des coups de klaxons intempestifs sont à prévoir. En plus de veiller à la tranquillité publique et au respect de l’ordre public, nous veillerons aussi au respect des règles de circulation – fluidité du trafic, respect du code de la route – et des mesures sanitaires, notamment le port du masque et les distances de sécurité." Bon nombre d’Italiens et de Turcs devraient en effet se retrouver dans les cafés de la région pour assister au match dans une ambiance plus conviviale.

Pas question cependant pour la police de brider la fête si cette dernière se déroule sans heurt. "Notre présence sur le terrain a pour objectif de lutter contre les excès en tout genre. Le but n’est pas de verbaliser à tout prix, mais bien de permettre aux supporteurs de passer un bon moment footballistique en toute sécurité." Au total, une trentaine de policiers issus des différents services de la zone de police sera mobilisée sur le terrain, en uniforme et en civil.

Reste donc à espérer qu’aucun débordement ne soit à déplorer alors que le lancement du championnat est particulièrement attendu par les amoureux du ballon rond.