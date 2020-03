Les faits se sont produits à côté du Grand Hornu.

L'alcool rend agressif. Les agents de la police boraine qui sont intervenus ce lundi soir à Hornu se sont bien rendu compte. Vers 21 heures, l'équipe a été envoyée au niveau de l’Amphithéâtre Hadès, à côté du site du Grand-Hornu. Sur place, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé d’une vingtaine d’années.

L’individu se trouvait torse nu sur la voie publique et était sous l’influence de l’alcool. "Lors de leur arrivée, nos inspecteurs ont trouvé l’homme assis sur le mur ceinturant le bâtiment", raconte la police boraine. "Spontanément, il a déclaré être sous l’effet de médicaments, de drogues et d’alcool. Tout en les insultant, il s’est ensuite dirigé vers les policiers sans jamais se départir de son agressivité."

Après quelques discussions et sans que l'individu ne veuille entendre raison ou se calmer, les policiers n’ont eu d’autres choix que de procéder à son arrestation. "Au cours du menottage l’homme tentera de porter de nombreux coups aux policiers Lors du transfert jusqu’à l’hôtel de police, le jeune homme profère à nouveau des insultes à l’égard de notre service et se montre agressif. Placé en cellule, l’individu ne s'est pas calmé et il s'est blessé volontairement ce qui amènera les policiers à le menotter à nouveau pour sa propre sécurité."

Le lendemain matin, ayant retrouvé ses esprits après quelques heures de sommeil, l’homme s'est, selon la police, étonné d’avoir fait l’objet d’une arrestation et ne se souvenait plus de rien à propos des faits qui l’ont amené à passer la nuit en cellule. "Ayant retrouvé son calme, il a été relaxé le lendemain sur ordre du Parquet", précise la police boraine.