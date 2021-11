Jacqueline Galant rempile. La bourgmestre de Jurbise a en effet été réélue à la tête de la présidence de l’arrondissement MR de Mons-Borinage, avec un total de 91,77% de voix favorables. Les libéraux l’ont donc largement plébiscitée.

"En poste depuis 2004, c'est un véritable honneur pour moi de pouvoir poursuivre ma mission en obtenant ce score", souligne Jacqueline Galant. "Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter trois femmes bourgmestres, deux présidentes de CPAS, et des femmes, et des hommes motivés dans des collèges communaux au sein desquels nous proposons une belle force de conviction. Je suis fière également de l'ensemble des candidats et des militants qui s'impliquent au niveau local."

La Présidente d'arrondissement affiche désormais l'intention de renforcer la participation des membres libéraux dans l'organisation du mouvement. "Régulièrement consultés, notamment via de nouveaux référendums, les membres pourront aussi se retrouver chaque année autour d’une grande fête libérale. Dans une région minée par un taux d’emploi insuffisant et un sentiment d’infériorité perpétuel, je suis persuadée que la force du terrain nous permettra de convaincre, et de séduire nos membres mais aussi des nouvelles personnalités qui veulent s’impliquer pour leur région. Seul le Mouvement Libéral peut tirer Mons-Borinage vers le haut", conclut Jacqueline Galant.

On notera encore que l’ensemble des candidats élus dans les sections locales sont connus. Il s’agit donc de Jacqueline Galant pour l’arrondissement, de Pierre Carton à Dour, de Ludovic Foubert à Quaregnon, d’Olivier Mathieu à Colfontaine, de Clarisse Locoge à Boussu, de Camille Liénart à Quiévrain, d’Angela Muratore à Frameries, de Bernard Pinchart à Mons, de Pascale Lecocq à Quévy, de Noémie Paillot à Lens, de Benjamin Lembourg à Honnelles, de Georgette Delatour à Hensies et de Philippe Delhaye à Saint-Ghislain.