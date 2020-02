Conseiller communal à Frameries et député wallon, Manu Disabato est désormais membre du comité européen des régions. Organe consultatif de l’Union européenne, il est composé de représentants élus provenant des 27 États membres. Il permet aux représentants de donner leur avis sur la législation européenne qui concerne directement les villes et régions.

Vous voilà donc dans une institution européenne.

Ecolo avait droit à un siège et mon parti m’a fait confiance. Je suis par ailleurs aussi devenu vice-président de la commission Environnement de ce comité. C’est extrêmement intéressant parce que l’on a l’opportunité de rapprocher l’Europe des citoyens et surtout, de voir ce qui se fait sur le terrain, dans les villes et régions d’Europe dans différentes matières. C’est très inspirant.

Comment envisagez-vous ce mandat ?

Je tiens à insister sur le fait qu’il s’agisse d’un mandat gratuit. Les enjeux sont importants car on parle de neutralité carbone à l’horizon 2050 et avant, à l’horizon 2030, d’une réduction de 55 %. Pour certains pays, ces objectifs sont trop ambitieux mais on constate que dans les villes et régions, la population y est favorable. Plusieurs interventions lors de la première séance allaient dans la droite ligne de ce qu’Ecolo défend. Il faut faire comprendre que l’écologie, c’est l’avenir de l’économie. Sans pour autant oublier les difficultés sociales : l’idée n’est pas de mettre en place une politique écologique qui se moque de ceux qui n’ont pas les moyens.

Il s’agit d’un organe consultatif. N’est-ce pas finalement qu’une instance de plus où les débats priment sur les actions concrètes ?

Depuis la réforme du traité de Lisbonne, il existe un mécanisme permettant de saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de non-respect du principe de subsidiarité (c’est-à-dire le fait de privilégier le niveau inférieur d’un pouvoir aussi longtemps que le niveau supérieur ne peut agir de manière plus efficace, NdlR.) C’est une arme qui est à notre disposition même si nous espérons ne pas avoir à l’utiliser. La Commission d’aujourd’hui fait moins mais mieux : elle tient davantage compte des spécificités de chacun. On garde donc un objectif commun en tête mais on laisse les villes et régions prendre les rênes pour la mise en œuvre.

Quel regard portez-vous sur l’Europe d’aujourd’hui ?

Je suis très critique sur ce qu’elle est aujourd’hui. Elle est trop technocrate, pas assez proche des préoccupations de la population. Mais les choses changent, heureusement. On doit être européens, pas par nostalgie de ce que l’Europe a représenté mais parce qu’elle nous permet de peser dans les débats face à de grandes puissances. Il faut simplement aller vers une Europe plus sociale, plus environnementale.

Votre regard est donc critique envers l’Europe. Et envers la Belgique, qui connaît une nouvelle crise politique ?

Je ne souhaite en tout cas pas de retour aux urnes. Il faut cesser de chercher le plus petit dénominateur commun et privilégier dans une coalition les partis qui ont un véritable projet pour la Belgique. Chez Ecolo, nous sommes heureux de voir que le PS n’envisage pas d’alliance avec une N-VA qui a tout intérêt à ce qu’il n’y ait pas d’accord. Nous restons de notre côté persuadés qu’une coalition alternative est possible. Sans la N-VA, donc.

On a un peu l’impression que la Belgique est de plus en plus ingouvernable au fil des années...

Tant qu’il n’existera pas de circonscription électorale fédérale unique, les choses n’iront pas mieux. Pouvoir élire des candidats néerlandophones en Wallonie et inversement changerait beaucoup de choses car les partis devraient s’adresser à tous. Les discours seraient plus mesurés. Aujourd’hui, chacun s’adresse à sa propre communauté, ce qui électrise les débats.

Vous êtes donc à l’Europe, à la Région mais vous restez aussi très investi dans votre commune, secouée depuis de longs mois par le dossier Clarebout. Les riverains ont l’impression que le groupe fait ce que bon lui semble. Un sentiment que vous partagez ?

Je peux totalement comprendre cette impression. La commune doit sortir de sa posture de poule mouillée : c’est elle qui nous a mis dans cette situation, elle doit désormais prendre ses responsabilités. Le bourgmestre doit prendre un arrêté afin de faire cesser l’exploitation ! Elle devra évidemment justifier sa position sur le plan juridique mais je ne vois pas dans quelle mesure Clarebout pourrait réclamer des indemnités : la faute lui incombe puisque c’est lui qui ne dispose pas de permis !

Dans ce dossier, la commune et la Région wallonne se rejettent la balle…