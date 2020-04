La première partie du festival s'est clôturée ce lundi, la deuxième partie débute grâce à 12 nouveaux artistes.

Il y aura de l’ambiance dans les salons dans les prochaines heures et les prochains jours ! En effet, la commune de Jurbise vient de dévoiler le nom des artistes qui prendront part à la deuxième partie du festival virtuel de Jurbise, lancé au début de mois, et qui contribueront naturellement à égayer cette difficile période de confinement.

Chaque soir à 19 heures, les artistes de la région se succèdent ainsi en proposant, depuis leur domicile, une prestation artistique. Chant, danse, magie,… Le programme s’est jusqu’ici révélé très varié. Ce mardi soir, c’est en chanson et avec une belgitude sans pareille que la soirée débutera. L’inégalable Jean-Luc Fonck, leader du groupe Sttellla, a effectivement accepté de se joindre à l’aventure.

"Nous avons une nouvelle fois voulu varier la programmation et faire un mix entre artistes confirmés, jeunes talents ou amateurs, issus de différents univers", explique la Députée-Bourgmestre de Jurbise, Jacqueline Galant. Pour preuve, ce sont 12 artistes qui viennent de confirmer leur participation à ce festival virtuel. Parmi eux, Jean-Luc Fonck donc mais aussi Claude Barzotti, la lensoise Valentine Brognion et Millisax.

Pour le reste, la formule ne change pas. Les prestations sont à découvrir en live dès 19 heures sur le groupe Facebook Jurbise-Solidaire, qui rassemble désormais plus de 2500 personnes. Preuve que l’opération lancée par la bourgmestre a trouvé son public. "L’initiative a été superbement bien accueillie ! Nous avons pu assister à des spectacles de qualité dans ces circonstances particulières. Je remercie d’ores et déjà les premiers artistes qui se sont investis avec passion et solidarité dans ce projet !"

D’autres invités seront programmés jusqu’au 3 mai, possible dernier jour de confinement sous sa forme actuelle. Quelques places sont toujours disponibles. Les artistes qui souhaiteraient s’illustrer peuvent soumettre leur candidature via festival.jurbise@gmail.com.