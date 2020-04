Le président réagit aux vives critiques du bourgmestre de Quaregnon, Jean-Pierre Lepine.

Leur grande amitié n'est pas secrète, mais ils ne cachent pas non plus leurs désaccords quand ils se présentent. En découvrant dans nos colonnes la réaction de Jean-Pierre Lepine au report des collectes d'Hygea mercredi, le sang de Jean-Marc Dupont n'a fait qu'un tour. Le bourgmestre socialiste de Quaregnon a tiré à boulets rouges sur l'intercommunale, laissant entendre qu'il pourrait la quitter pour s'adjoindre les services d'une firme privée.

Pour le président d'Hygea, par ailleurs bourgmestre également socialiste de Frameries, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. "Je peux comprendre l'agacement des bourgmestres, surtout lorsqu'ils apprennent les informations par la presse ou les réseaux sociaux", concède Jean-Marc Dupont. "Sur ce point d'ailleurs, j'ai demandé que les communications soient adressées en priorité aux bourgmestres. Mais je ne suis pas d'accord avec mon ami Jean-Pierre Lepine sur le fait que passer au privé résoudrait tous les problèmes. Je pense que dans l'énervement, ses propos ont dépassé sa pensée."

Il faut replacer les événements dans leur contexte selon Jean-Marc Dupont. "Hygea n'est pas une petite société. L'intercommunale gère plus de 350 collaborateurs et gère les déchets d'une zone comprenant 450.000 habitants", rappelle le président. "Or, avec la crise sanitaire, nous avons dû réorganiser toute notre façon de travailler. Concrètement, il a fallu dédoubler le matériel et le personnel. Dans un premier temps, la priorité a été donnée à la collecte des déchets ménagers. Ensuite, le rattrapage a été organisé pour les PMC ainsi que les papiers et cartons. Mais il faut comprendre que le personnel a dû rattraper en une semaine ce qui n'avait pas été collecté pendant deux à trois semaines. C'était une situation tendue qui explique le mouvement de mercredi, mais les choses ont pu rapidement rentrer dans l'ordre."

Les détracteurs d'Hygea pointent le fait que la crise sanitaire n'entraîne pas autant de difficultés dans les autres intercommunales. "Je l'ai dit, Hygea est une grande intercommunale et son organisation est donc plus complexe. Ipalle est souvent citée en exemple, mais la taille n'est pas la même. Il y a en outre, je ne vais pas le cacher, des dysfonctionnements structurels au sein d'Hygea. Mais nous avons à cœur, en concertation avec les syndicats, d'y remédier."

Pour Jean-Marc Dupont en tout cas, privatisation ne rime pas avec solution. "Je ne suis pas un idéologue. Je ne dis pas que les choses sont nécessairement mieux réglées dans le public ou dans le privé. Je reste pragmatique. La gestion des déchets est un service d'utilité publique et c'est pourquoi j'estime qu'elle doit être assumée par un service public. Ce n'est pas en privatisant qu'on résout nécessairement tous les problèmes. On le voit dans d'autres pays comme l'Angleterre où de nombreux services publics ont été privatisés, dont la santé. Ce n'est pas la solution à tout."