La Freddy's Team organise son deuxième vide-dressing le 22 février.

Les 24 et 24 mai, le Relais pour la Vie de Mons va mobiliser pour une course de 24 heures au profit de la recherche contre le cancer associations, battants, proches et familles. Avant ce grand rendez-vous, une équipe bien connue et particulièrement dynamique du Relais se prépare déjà pour le grand week-end. La Freddy's Team organise ainsi son deuxième vide-dressing le 22 février à l'école fondamentale Saint-Ferdinand de Jemappes.

Au programme de cet événement, un vide-dressing en intérieur, mais aussi une brocante en extérieur. Ce sera l'occasion de vendre des vêtements ou des accessoires devenus inutiles ou au contraire, de trouver la bonne affaire. Le tout, pour la bonne cause. Une petite restauration et des boissons seront prévues sur place. Envie de participer en tant qu'exposant? Toutes les infos pratiques sur cette page Facebook.