Un peu plus de trois ans après avoir plébiscité leurs élus dans le cadre des élections communales, les Colfontainois doivent s’attendre à du changement et du renouveau politique. En effet, lors du prochain conseil communal, l’assemblée sera invitée à accepter la démission de Martine Huart, quatrième échevine, et à acter la déchéance de mandat de deux conseillères communales, à savoir Maria Pardini et Érine Ferrari. Tous ces changements interviennent du côté du Parti Socialiste.

Par courrier, Martine Huart a en effet présenté sa démission, tant de son poste d’échevine que de son poste de conseillère communale. "Je ne m’exprimerai sur les raisons de cette démission qu’à l’issue du conseil communal, lorsque tout cela aura été acté", précise la principale intéressée. Cette dernière semble désireuse de tourner la page de la politique locale. Elle conserve, en revanche, son mandat de conseillère provinciale.

Après avoir assuré la présidence du CPAS de Colfontaine, Martine Huart avait revêtu l’écharpe scabinale et endossé la fonction de quatrième échevine. Elle avait dans son portefeuille de compétences la santé, la maison de l’enfance, le bien-être animal, la petite enfance, l’extrascolaire et les plaines de jeu. À ce stade, on ignore qui la remplacera et si ses compétences seront redistribuées ou attribuées en l'état à son successeur.

Au niveau du conseil communal, la suppléante de Martine Huart est Grazia Malerba. En sa séance du 17 décembre 2019, le conseil communal avait dû constater une incompatibilité familiale entre cette dernière et une autre conseillère communale, Érine Ferrari. Cette dernière étant déchue de son mandat, c’est bien Grazia Malerba qui sera invitée à prêter serment ce mardi 25 janvier et à siéger au sein de l’assemblée du conseil communal.

Si Érine Ferrari se retrouve privée de son mandat, c’est parce qu’elle est en défaut d’avoir déposé sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2019. Des manquements qui entraînent son inéligibilité pendant une période de six ans. Une autre conseillère communale socialiste se trouve dans les mêmes conditions, Maria Pardini. En novembre dernier, le gouvernement wallon avait en effet constaté que cette dernière n’avait pas déposé sa déclaration 2020 de mandats, de fonctions et de rémunération pour l’exercice 2019.

Elle est donc, elle aussi, inéligible pour une période de six ans. Cette dernière ne souhaitait cependant plus exercer son mandat politique. C’est son suppléant, Michaël Chevalier, qui sera invité à prêter serment mardi prochain.