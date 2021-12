C’est une bonne nouvelle pour les jeunes de l’entité de Justice. Dans son budget 2022, qui sera officiellement présenté au conseil communal de ce mardi, la majorité emmenée par Jacqueline Galant (Liste de la bourgmestre) annoncera en effet le lancement prochain de travaux de rénovation au bénéfice du Patro Saint-Eloi, installé depuis de nombreuses années dans l’ancienne cure de la place d’Erbisoeul.

Les travaux envisagés doivent permettre d’adapter le bâtiment existant aux nouvelles normes en vigueur. Il sera également complété par une structure qui proposera des espaces de jeux, un réfectoire et des sanitaires plus confortable. Le bâtiment, ainsi rénové, permettra aux adhérents de ce mouvement de jeunesse de profiter d’installations bien plus confortables et mieux adaptées au déroulement de leurs activités.

"Nous avons à cœur de proposer des investissements nécessaires pour toutes les tranches de notre population. Le patro Saint-Eloi, très dynamique sur notre entité, mérite cette enveloppe inscrite au budget 2022, qui sera présenté au conseil communal ce mardi 21 décembre", confirme la bourgmestre, Jacqueline Galant. "Misons sur notre jeunesse et sur les activités qui permettent à nos enfants et adolescents de se retrouver pour partager de belles valeurs !"

Le permis vient d’être réceptionné par la commune. Le cahier des charges doit désormais être finalisé avant que le point ne soit soumis au vote du conseil communal et que l’entreprise, chargée de l’exécution des travaux, ne soit désignée. "Au total, ce sont 900 000 euros qui ont été prévus. C’est un budget conséquent mais qui concerne toute la jeunesse, puisque nous prévoyons un agrandissement des lieux et que diverses activités pourront y être organisées."

De manière historique, le Patro Saint Eloi occupe les lieux gratuitement. "Il s’agit d’une ancienne cure, tout est vétuste. Il était temps d’investir et de leur offrir des lieux plus agréables, notamment une salle pour qu’ils puissent se réunir plus aisément." Le projet devrait donc être concrétisé en 2022. D’ici là, les activités du patro se poursuivront sans changement majeur.