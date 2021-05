Le travail des abeilles est directement ou indirectement à l’origine de 40% des produits alimentaires que nous consommons. Leur rôle n’est donc plus à démontrer. C’est pour protéger ces précieux insectes que cette année encore, la quinzaine des abeilles et pollinisateurs est organisée. L’opération permet notamment à chacun de participer à divers événements, tels que les visites de jardins et de ruchers, des conférences et projections de fils, des dégustations, balades, ateliers ou spectacles.

Une campagne en ligne est également menée afin de partager les idées d’aménagements à faire chez soi pour protéger les abeilles et les accueillir. À Jurbise aussi, on a décidé de marquer le coup. Au niveau des établissements scolaires, d’abord, puisque des écoliers ont abordé le thème des abeilles en classe, avec le soutien d’un auteur local. D’ici peu, un courrier sera adressé aux apiculteurs de l’entité pour les encourager dans leurs activités, en collaboration avec le SPW.