La commune de Jurbise semble plus décidée que jamais à avancer vers une politique de développement durable. Un panel de citoyens issus d’organisations qui collaborent avec l’administration vient en effet de se réunir dans le cadre du projet wallon "vers des organisations durables", lancé à l’automne dernier par la ministre wallonne du développement durable. Après candidature, la commune de Jurbise avait été retenue, au même titre que 29 autres organisations.

"Grâce à leurs interventions, la commune sera plus à même de définir les objectifs de développement durable (ODD) sur lesquelles elle pourra avoir le plus d’impact", annonce-t-on du côté de l’administration communale. "Ces objectifs prioritaires serviront de base au futur plan d’actions, qui sera adopté au niveau communal pour ensuite être soumis à la Région wallonne." On rappellera que ces ODD constituent un agenda mondial fixé à l’horizon 2030 pour une société plus durable.

Ils portent notamment sur des matières économiques, environnementales et sociales. "La commune de Jurbise est une commune cittaslow et a déjà mis en place des actions liées au développement durable. Citons l’organisation d’un marché des produits du terroir, l’octroi de primes aux citoyens optant pour des sources d’énergie durable pour leur habitation, le recrutement d’une diététicienne chargée d’encadrer les écoliers et les citoyens de l’entité,…"

Au total, ce sont cinq demi-journées d’accompagnement qui ont été proposées à la commune dans le cadre de l’appel à projets, dans le but de l’aider à dresser un état des lieux et à programmer des actions déclinées dans le respect des 17 ODD dont les thèmes gravitent autour de l’élimination de la pauvreté et de la faim, la bonne santé et le bien-être, l’éducation de qualité et l’égalité entre les sexes, l’eau propre et l’énergie propre et abordable,…