Fin septembre, majorité et opposition décidaient de s’allier et de s’attaquer conjointement à une problématique de taille : la sécurité routière sur le territoire de Jurbise. Pour permettre aux élus de mener à bien cette mission, la commune confirmait la création prochaine d’un observatoire de la sécurité routière. Décidée à avancer, cette dernière vient d’ouvrir un appel à candidatures.

Les citoyens de Jurbise intéressés par la question et qui souhaitent participer aux débats s’y rapportant et à la recherche de solutions concrètes à apporter à ces questions sont donc invités à se manifester et à soumettre leur candidature pour intégrer cet observatoire. Ce dernier sera ainsi composé de 12 citoyens, de trois conseillers communaux et de la bourgmestre, présidente de l’observatoire et en charge de la sécurité routière.

"Ces 12 citoyens seront désignés sur base des actes de candidature reçus, tout en respectant une répartition géographique destinée à faire en sorte que les six villages de l’entité soient représentés au sein de l’observatoire, ainsi qu’une représentativité des différentes catégories d’âge, soit moins de 30 ans, 31-60 ans et plus de 61 ans", précise-t-on du côté communal.

"Cet sbservatoire aura pour objectif de mener une réflexion concertée, mêlant citoyens, conseillers communaux et éventuellement experts conviés à ses réunions, autour de la thématique de la sécurité routière dans le sens large de son appellation ainsi que des thématiques susceptibles de s’y rapporter, et ciblant le territoire communal et ses accès directs."

Le fruit de cette réflexion pourra être soumis au conseil communal et, le cas échéant, à la Région Wallonne ou encore à la Zone de police Sylle et Dendre, afin que ces propositions soient formalisées en décisions officielles de la commune et, selon les dossiers évoqués, potentiellement créatrices de droits et d’obligations.

Les citoyens intéressés peuvent se faire connaitre avant le 13 novembre prochain en complétant le formulaire de candidature téléchargeable disponible sur le site de l’administration communale. De plus amples informations peuvent également être obtenues via l’adresse securite@commune-jurbise.be ou par téléphone au 065/37.74.32.