Début décembre, les élèves de sixième année des écoles de l’entité de Jurbise assistaient aux représentations de la pièce de théâtre « Chut au silence », interprétée par le Théâtre du Copion et ayant vocation à libérer la parole contre le harcèlement scolaire. La commune n’a cependant pas souhaité s’arrêter là. Des ouvrages et des jeux de société ont été commandés et distribués aux directions d’école afin de permettre aux équipes éducatives de multiplier les actions de sensibilisation dans les classes.

"C’est une problématique sur laquelle on travaille depuis déjà plusieurs années", rappelle la bourgmestre, Jacqueline Galant (LB). "Après la représentation théâtrale, on souhaitait continuer notre mission de sensibilisation. Passer par le jeu nous a semblé logique car il permet de s’adapter aux enfants. On cible davantage nos élèves de quatrième, cinquièmes et sixième secondaires, puisqu’ils sont proches d’une entrée en secondaire. Mais on sait que ça commence parfois plus tôt encore."