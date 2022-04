C’est une première pour la commune de Jurbise, qui proposait jusqu’ici déjà des life box - une boîte à médicaments facile à identifier grâce à sa couleur jaune et son autocollant – à destination des personnes âgées de l’entité. Via le plan de cohésion sociale, la majorité souhaite étendre le concept en se dotant de 20 life cover à destination des enfants à besoins spécifiques. Ceux-ci seront achetés auprès de la société belge J4YOU.

Le Life Cover est une pochette de couleur vive contenant des informations essentielles sur la santé des personnes qui la portent. Il est destiné aux premiers secours en cas d’accident ou de malaise et a donc vocation à sauver des vies. Grâce à des attaches Velcro, il peut être accroché facilement. Le Life Cover existe en deux formats.

Grand et bien visible, le modèle original est l’accessoire indispensable en voiture (accroché à la ceinture de sécurité) ou à vélo (attaché au cadre) tandis que plus petit, le modèle mini est ultra pratique dans la vie quotidienne puisqu’il s'accroche à tous les supports. Il favorise l'autonomie et la sécurité.

"La pochette contient une carte reprenant des données personnelles sur l’enfant à destination des services de secours : des informations médicales importantes comme des problèmes de santé, deds maladies indécelables au premier regard, des allergies, un handicap mental ou physique,… Et une liste de personnes à contacter en cas d’urgence ou d’accident", précise-t-on du côté de l’administration communale.

"Les parents Jurbisiens qui le désirent pourront faire l'acquisition de cet outil. Afin de favoriser l’accès à la santé et à la sécurité des enfants, ces outils seront proposés à 50% de leur prix d’achat, en cas d'accord favorable au prochain conseil communal." Les articles seront disponibles sur demande préalable introduite auprès du Plan de Cohésion Sociale, et après paiement sur le compte bancaire communal.

Une fois la somme acquittée, le ou les articles pourront être retirés par les demandeurs directement auprès de l’administration communale.